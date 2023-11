Rufisque/Parrainage BBY : Ismaila Madior FALL remet au nom des 3 communes de la ville plus de 60 000 parrains

La permanence de l'Apr a refusé du monde ce dimanche 26 novembre. Et pour cause, la remise d'un lot de parrainages de la part du Ministre des Affaires Étrangères et des sénégalais de l’Extérieur le Professeur Ismaila Madior FALL à Abdoulaye Diouf Sarr, Coordonnateur régional du parrainage de la région de Dakar.



À cet effet, Ismaila Madior Fall et ses camarades de BBY des trois communes de la ville de Rufisque ont réussi l’exploit de rassembler plus de 60000 parrains.

Le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur qui a remis les parrainages de la Ville de Rufisque estime que le travail "ce n'est pas au niveau des départements, ni de la région", mais au niveau de la Commune.

D'après lui, "Si chacun gagne dans sa commune, on gagne les élections à l'échelle nationale... C'est pour cette raison que l'approche doit être une approche communale. L'approche des parrainages doit se faire au niveau des communes. L'approche de la campagne électorale doit être des caravanes, elle ne doit pas être du folklore, ni des gros meetings. Mais plutôt une campagne de proximité, une approche décentralisée au niveau de chaque commune".



Ismaila Madior Fall à, quand même tenu à préciser que cette collecte de parrainage n'est pas le fait d'une personne, ni de quelques responsables, mais plutôt un travail collectif. Ce qui leur a permis de dépasser le résultat qui leur a été assigné et qui était de 55 0000 parrains.



"L'unité en politique, c'est très bien. Être ensemble c'est bien, agir dans l'harmonie c'est bien. Mais le plus important c'est la somme de nos additions..." a-t-il tenu à rendre hommage à ses militants venus nombreux l'accompagner. Particulièrement le député Souleymane Ndoye, selon lui "l'absent le plus présent..."



Il a aussi insisté sur le sens du parrainage. "Le Président Macky Sall a inventé le parrainage pour que les candidatures à la présidentielle soient des candidatures légitimes, portées par des citoyens, par des électeurs. Mais le parrainage, du point de vue politique, c'est un instrument de mobilisation politique... Et ce parrainage c'est la mobilisation des communes de Rufisque, mobilisation de la Ville de Rufisque, mobilisation du département de Rufisque...", s'est-il réjoui.