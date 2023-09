Roaming national : L'ARTP satisfaite des tests à Tamba et Kolda

Pour vérifier l'effectivité du roaming national, les équipes de l'ARTP, après la région Diourbel tout dernièrement, ont bouclé, ce mercredi 20 septembre 2023, une mission de contrôle de trois jours à Tambacoumba et Kolda.



Dans la première région, trois sites répondant à certains critères d'éligibilité techniques ont été retenus et visités par la délégation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, conduite par le Secrétaire général, M. Yellamine GOUMBALA, représentant le Directeur général de l'ARTP, M. Abdou Karim SALL.



Dans l'ensemble, les tests qui y ont été effectués, en présence des représentants des trois opérateurs, se sont révélés concluants.



Au village de Koutiari Kounda, situé à l'entrée de la ville de Tambacounda, première étape de la caravane, les tests effectués par les équipes techniques de l'ARTP ont donnés des résultats satisfaisants.



A Maribougou, toujours dans département de Tambacoumda.

Dans cette localité située à 7 km de la ville de Tambacoumba, l'itinérance se passe globalement bien.

Mieux, le basculement d'un réseau à un autre se fait sans grandes difficultés.

Seul hic, le signal de deux des trois opérateurs est jugé un peu faible.



Du coup, l'ARTP a donné des instructions aux opérateurs concernés pour que des correctifs soient apportés dans les meilleurs délais.



À Diabougou Sakho dans la commune de Koar du département de Goudiry, dernière étape du périple tambacoumdois de l'ARTP, les mesures faites ont été à la hauteur des attentes du régulateur et des représentants de Orange, Expresso et Free.



Au cours du point de presse de restitution à Tambacounda, le SG de l'ARTP s'est dit satisfait des résultats concluants issus des différents tests.



Mieux, tous les dysfonctionnements rencontrés sur les services de données mobiles internet lors de la précédente mission de vérification de l'effectivité du Roaming national dans la région de Diourbel ont été entièrement pris en charge par les opérateurs.



Dans la foulée, M. Yellamine GOUMBALA les a félicités tout en leur demandant d'apporter, dans les meilleurs délais, d'autres améliorations pour parfaire partout au Sénégal la qualité du réseau téléphonique et satisfaire toutes les exigences du Roaming national, conformément aux orientations du DG, M. Abdou Karim SALL.



À Kolda aussi, sur les deux sites où les tests ont été faits, c'est le même constat de satisfaction ou presque.



Il faut juste noter que sur l'un des lieux ciblés, les techniciens ont constaté l'absence total de signal de réseau téléphonique concernant deux des trois opérateurs.

Sinon, il n'y a aucun dysfonctionnement majeur relatif à ce levier de régulation.



Ce qui fera dire au SG de l'ARTP que "le Roaming national est devenu une réalité chez nous et cela ne fait plus aucun doute".



Face à la presse de Kolda, M. GOUMBALA a, par ailleurs, insisté sur la gratuité de la réception, associé à une émission d'appel sans frais supplémentaire lorsqu'on bascule vers le réseau d'un opérateur concurrent.



Il n'a pas manqué non plus de tirer un grand coup de chapeau aux opérateurs qui, par leur engagement, ne ménagent aucun effort depuis le début pour la réussite de ce projet.



Juste rappeler qu'avec ce projet innovant et impactant, l’ARTP entend prendre définivement ainsi en charge les préoccupations des autorités et des consommateurs en termes de connectivité.



Pour rappel, le roaming national permet aux abonnés d’un opérateur de téléphonie mobile d’utiliser le réseau d’un autre opérateur lorsqu’ils sont hors de portée de leur réseau nominal.