Révision du code du tourisme : Le Sénégal vers un cadre réglementaire stable

Le Ministère du Tourisme et de l’artisanat a organisé une réunion de partage et de validation de l’avant -projet de code du tourisme et de ses textes d’application, ce mardi 25 mars 2025. Cet atelier entre dans le cadre des besoins de la mise à jour du cadre juridique régissant le secteur touristique. Au cours de cette rencontre, les principaux acteurs institutionnels et professionnels du secteur ont recueilli des observations et recommandations avant la finalisation du texte.



Pour le directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, Thierno Mademba Gaye, le but est de réétudier le code du tourisme. En fait, il s’agit d’un avant-projet de loi qui avait été soumis depuis 2023 mais qui n’était pas allé au bout du processus. Si l'on en croit ses dires, cette rencontre s’inscrit dans la dynamique du référentiel Sénégal 2050 proposé par les nouvelles autorités.



Sur ce, le représentant du ministre de tutelle a invité le secteur privé à venir participer aux travaux puisque c’est un processus inclusif. Parce qu’il conviendra aux acteurs d’examiner, avant de le soumettre au gouvernement. Dans la même veine, le directeur de cabinet a évoqué le renforcement de certains axes pour ne pas bouleverser le projet de loi soumis en 2023 car le tourisme est un levier de croissance. Et pour ce faire, il propose un cadre réglementaire bien assis pour permettre au secteur privé de venir investir et que ses investissements soient sécurisés de même que les personnes et les touristes.



Interpellé sur la place prépondérante du tourisme religieux, ce dernier confirme que les statistiques ont montré une stagnation des arrivées. Alors pour rebooster le secteur du Tourisme, le directeur de cabinet pense à d'autres niches comme le tourisme culturel appelé religieux ou tourisme interne. À ce sujet, il atteste que le Sénégal s’est positionné sur le balnéaire qui a atteint un peu ses limites.



Ainsi, une bonne communication est pour celui-ci fondamentale si l’on prend l’exemple des conditions d’accueil des pèlerins dans les sites religieux mais également de retracer un parcours de certains guides. Ce qui d’après lui permettra par exemple aux fidèles nigérians de venir au Sénégal sur les traces de Baye.



Outre cela, l’aspect sécuritaire est aussi à tenir en compte à cause de multiples agressions au niveau du balnéaire. Selon le Dir Cab du ministre du Tourisme, les établissements touristiques doivent avoir un minimum de sécurité à assurer soit par des sociétés privées soit par des gens qu'ils vont eux même recruter, mais aussi l’aide des services de gendarmerie. S’agissant des sites abandonnés principalement en Casamance et au niveau de Saly, il note l’érosion côtière et la rareté des touristes. À ce niveau, un recensement sera fait afin de faire l’état des lieux et l’identification de ses promoteurs. "C’est sur cette base que les acteurs vont proposer des pistes de solutions", souligne-t-il.