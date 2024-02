Revendication Sociale : Le CIAAS recadre le ministre des finances.

Poursuivant le communiqué, ils rappellent au ministre des finances “que l’indemnité de logement n’est pas une augmentation de salaire que nous réclamons, mais une réparation de l'iniquité salariale et de l'injustice pour les 18.000 travailleurs qui restent.” Privilégiant le dialogue et les rencontres avec les autorités concernées, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise donne rendez-vous les jours à venir pour apporter beaucoup plus de détails sur ce sujet qui les préoccupent.

Abasourdis et stupéfaits par la sortie du ministre des finances déclarant que la question de l'indemnité de logement est assimilée à l'indemnité spéciale complémentaire que le gouvernement avait allouée à tous les fonctionnaires de l'administration en 2022, les membres du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise (CIAAS) ont réagi à travers un communiqué rendu public ce 12 Février. "Nous estimons que le Ministre des Finances s'est trompé de bonne foi en voulant nous faire comprendre que l'indemnité de logement est comprise dans l'indemnité spéciale complémentaire et d'autres types d’indemnités", a éclairé Oumar Dramé et ses camarades syndicalistes, rappelant que sur les 175.000 agents, émargeant dans le budget de l’État, les 157.000 disposent d'une indemnité de logement, en plus de l'indemnité spéciale complémentaire. "À titre d'exemple, les enseignants, les corps militaires et paramilitaires, certains agents de la santé et les magistrats ont une indemnité de logement en plus de la dernière revalorisation salariale, au même titre que les agents interministériels", ont cité les membres du CIAAS dans le communiqué, insistant que cet argumentaire du ministre des finances ne passera pas.