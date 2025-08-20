Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations


Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a abrité hier un Comité National de Développement (CND) consacré aux préparatifs du Gamou de Tivaouane  édition 2025. La rencontre a été présidée par le  Ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, en présence du Gouverneur de Thiès, M. Saër Ndao, du Préfet Mamadou Guèye, d’une forte délégation du Khalife Général des Tidianes, composée de Serigne Mansour Sy Djamil, Cheikh Omar Sy Djamil, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, ainsi que des dignitaires religieux, du COSKAS, de la Cellule Zawiya Tidiane, des Fédérations et Dahiras etc.
 
 
Le poids des pluies et l’urgence de l’assainissement
 
Le contexte de l’hivernage a été au centre des préoccupations. Les autorités ont unanimement convenu que la pluie ne saurait être un facteur bloquant pour l’accomplissement du Mawlid. Aussi, un appel pressant a été lancé pour le renforcement du parc de camions d’évacuation des eaux, disponibles cinq jours avant et trois jours après l’événement afin d’assurer la fluidité des déplacements et la dignité des lieux saints.
 
Santé : entre nécessité et urgence
 
La santé des fidèles, pivot de toute organisation, a suscité de vifs débats. Le besoin d’augmenter substantiellement la dotation en médicaments a été rappelé, face à l’afflux attendu de pèlerins. Plus encore, une demande forte a émergé : la fermeture de l’hôpital actuel pour une rénovation urgente, devenue incontournable au vu de son état, et l’ouverture du nouvel hôpital de Tivaouane afin de répondre aux exigences sanitaires d’un tel rassemblement.
 
Télécommunications : un silence à rompre
 
Il fut noté, non sans inquiétude, l’absence remarquée des services de téléphonie lors du précédent CRD. Dans un monde où la communication est la clef de la coordination, une telle lacune est apparue inacceptable. Le CND a réitéré la nécessité d’un renforcement immédiat de la couverture réseau et de la mise en place de liaisons spécialisées pour garantir la fluidité des échanges, tant pour les organisateurs que pour les fidèles.
 
Un appel à la responsabilité partagée
 
Le Ministre Jean Baptiste Tine a salué l’engagement de tous, tout en appelant à une responsabilité collective, afin que cette édition 2025 soit à la fois sécurisée, salubre et digne de la mémoire de Seydi El Hadji Malick Sy (rta). Il a rappelé que « La pluie est une bénédiction, non une entrave ; à nous d’en dompter les effets pour que la lumière du Mawlid rayonne sans ombre. »
 





Mercredi 20 Août 2025
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature

Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature - 20/08/2025

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria - 20/08/2025

L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge

L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge - 20/08/2025

Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans

Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans - 20/08/2025

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer

Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer - 20/08/2025

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés

Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés - 19/08/2025

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime »

Suite et pas fin du dossier ASER / TAS brandit « ses preuves » et accuse : « Cette nébuleuse est entièrement de la responsabilité du nouveau régime » - 19/08/2025

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall .

[🔴LIVE ] Suivez la conférence de presse de Thierno Alassane Sall . - 19/08/2025

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation

Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation - 19/08/2025

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65)

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65) - 18/08/2025

Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa

Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa - 18/08/2025

Vol Paris-Dakar d'Air France : une passagère agitée contraint l’avion à faire demi-tour, ce samedi

Vol Paris-Dakar d'Air France : une passagère agitée contraint l’avion à faire demi-tour, ce samedi - 18/08/2025

Assemblée nationale : Ouverture de la session extraordinaire 2025 centrée sur la déclaration de patrimoine , les lanceurs d’alerte , la lutte contre la corruption et la transparence

Assemblée nationale : Ouverture de la session extraordinaire 2025 centrée sur la déclaration de patrimoine , les lanceurs d’alerte , la lutte contre la corruption et la transparence - 18/08/2025

Tambacounda frappée par l’hivernage : cinq morts en quelques jours, électrocution et noyade en tête

Tambacounda frappée par l’hivernage : cinq morts en quelques jours, électrocution et noyade en tête - 18/08/2025

Tivaouane : neuf malfaiteurs encagoulés armés dévalisent l’usine Atlantique groupe industrie , un million de FCfa envolé en une nuit !

Tivaouane : neuf malfaiteurs encagoulés armés dévalisent l’usine Atlantique groupe industrie , un million de FCfa envolé en une nuit ! - 18/08/2025

Port de Bargny-Sendou : Mavamar Industries attaque Sénégal Minergy Port à la justice pour obstruction et retards

Port de Bargny-Sendou : Mavamar Industries attaque Sénégal Minergy Port à la justice pour obstruction et retards - 18/08/2025

Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis

Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis - 18/08/2025

Affaire Arcelor Mittal : les fantômes du passé rattrapés par la justice sénégalaise…trois dignitaires convoqués

Affaire Arcelor Mittal : les fantômes du passé rattrapés par la justice sénégalaise…trois dignitaires convoqués - 18/08/2025

Thiat lance « Poroze Bi », une charge contre le régime de Pastef

Thiat lance « Poroze Bi », une charge contre le régime de Pastef - 17/08/2025

Thiaroye : Après le passage des vagues destructrices, Le president Bassirou Diomaye Faye promet assainissement et restructuration urbaine

Thiaroye : Après le passage des vagues destructrices, Le president Bassirou Diomaye Faye promet assainissement et restructuration urbaine - 16/08/2025

Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières

Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières - 16/08/2025

AFROBASKET MASCULIN- Le Sénégal s’impose face au Mali grâce à un dernier quart-temps magistral (80 à 70)

AFROBASKET MASCULIN- Le Sénégal s’impose face au Mali grâce à un dernier quart-temps magistral (80 à 70) - 16/08/2025

Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux

Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux - 15/08/2025

TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés

TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés - 15/08/2025

Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024)

Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024) - 15/08/2025

Mali : une tentative de coup d’État déjouée !

Mali : une tentative de coup d’État déjouée ! - 15/08/2025

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite - 14/08/2025

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité - 14/08/2025

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures - 14/08/2025

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions !

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions ! - 14/08/2025

RSS Syndication