Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a abrité hier un Comité National de Développement (CND) consacré aux préparatifs du Gamou de Tivaouane édition 2025. La rencontre a été présidée par le Ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, en présence du Gouverneur de Thiès, M. Saër Ndao, du Préfet Mamadou Guèye, d’une forte délégation du Khalife Général des Tidianes, composée de Serigne Mansour Sy Djamil, Cheikh Omar Sy Djamil, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, ainsi que des dignitaires religieux, du COSKAS, de la Cellule Zawiya Tidiane, des Fédérations et Dahiras etc.
Le poids des pluies et l’urgence de l’assainissement
Le contexte de l’hivernage a été au centre des préoccupations. Les autorités ont unanimement convenu que la pluie ne saurait être un facteur bloquant pour l’accomplissement du Mawlid. Aussi, un appel pressant a été lancé pour le renforcement du parc de camions d’évacuation des eaux, disponibles cinq jours avant et trois jours après l’événement afin d’assurer la fluidité des déplacements et la dignité des lieux saints.
Santé : entre nécessité et urgence
La santé des fidèles, pivot de toute organisation, a suscité de vifs débats. Le besoin d’augmenter substantiellement la dotation en médicaments a été rappelé, face à l’afflux attendu de pèlerins. Plus encore, une demande forte a émergé : la fermeture de l’hôpital actuel pour une rénovation urgente, devenue incontournable au vu de son état, et l’ouverture du nouvel hôpital de Tivaouane afin de répondre aux exigences sanitaires d’un tel rassemblement.
Télécommunications : un silence à rompre
Il fut noté, non sans inquiétude, l’absence remarquée des services de téléphonie lors du précédent CRD. Dans un monde où la communication est la clef de la coordination, une telle lacune est apparue inacceptable. Le CND a réitéré la nécessité d’un renforcement immédiat de la couverture réseau et de la mise en place de liaisons spécialisées pour garantir la fluidité des échanges, tant pour les organisateurs que pour les fidèles.
Un appel à la responsabilité partagée
Le Ministre Jean Baptiste Tine a salué l’engagement de tous, tout en appelant à une responsabilité collective, afin que cette édition 2025 soit à la fois sécurisée, salubre et digne de la mémoire de Seydi El Hadji Malick Sy (rta). Il a rappelé que « La pluie est une bénédiction, non une entrave ; à nous d’en dompter les effets pour que la lumière du Mawlid rayonne sans ombre. »
Autres articles
-
Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature
-
1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria
-
Koumpentoum - Féminicide glaçant: le boulanger qui avait étranglé sa femme après des rapports sexuels condamné à 20 ans
-
L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge
-
Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer