Réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane : l'hivernage, l'urgence de l'assainissement[...], au centre des préoccupations

Le poids des pluies et l’urgence de l’assainissement

Le contexte de l’hivernage a été au centre des préoccupations. Les autorités ont unanimement convenu que la pluie ne saurait être un facteur bloquant pour l’accomplissement du Mawlid. Aussi, un appel pressant a été lancé pour le renforcement du parc de camions d’évacuation des eaux, disponibles cinq jours avant et trois jours après l’événement afin d’assurer la fluidité des déplacements et la dignité des lieux saints.

Santé : entre nécessité et urgence

La santé des fidèles, pivot de toute organisation, a suscité de vifs débats. Le besoin d’augmenter substantiellement la dotation en médicaments a été rappelé, face à l’afflux attendu de pèlerins. Plus encore, une demande forte a émergé : la fermeture de l’hôpital actuel pour une rénovation urgente, devenue incontournable au vu de son état, et l’ouverture du nouvel hôpital de Tivaouane afin de répondre aux exigences sanitaires d’un tel rassemblement.

Télécommunications : un silence à rompre

Il fut noté, non sans inquiétude, l’absence remarquée des services de téléphonie lors du précédent CRD. Dans un monde où la communication est la clef de la coordination, une telle lacune est apparue inacceptable. Le CND a réitéré la nécessité d’un renforcement immédiat de la couverture réseau et de la mise en place de liaisons spécialisées pour garantir la fluidité des échanges, tant pour les organisateurs que pour les fidèles.

Un appel à la responsabilité partagée

Le Ministre Jean Baptiste Tine a salué l’engagement de tous, tout en appelant à une responsabilité collective, afin que cette édition 2025 soit à la fois sécurisée, salubre et digne de la mémoire de Seydi El Hadji Malick Sy (rta). Il a rappelé que « La pluie est une bénédiction, non une entrave ; à nous d’en dompter les effets pour que la lumière du Mawlid rayonne sans ombre. »