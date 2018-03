Réunion décentralisée de l'Ams à Kaolack : Aliou Sall regrette l'absence de Mariama Sarr

L'absence de Mariama Sarr lors de la réunion tenue à Kaolack par l'association des maires du Sénégal (Ams), n'est pas du goût du président de la structure des maires du Sénégal. Faisant ainsi la remarque devant les élus locaux de la région de Kaolack, le maire de Guédiawaye, Aliou Sall déclare : "On avait informé quand même le maire de Kaolack qui avait promis d'être là, elle n'est pas là, en plus elle est membre du bureau. Je pense que c'est quelque chose qui est regrettable et qu'il faut souligner ".

Avant de poursuive en wolof. "Mane nak louma yakk moy damay wax deugueubi" ( Je dis la vérité).