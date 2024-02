Retrait licence Walfadjri : La CSA s’indigne et appelle au respect de la liberté de presse

Le Secrétariat Exécutif Permanent de la confédération des syndicats autonomes (CSA) prend la défense du groupe Walfadjri qui a vu sa licence retirée par le ministère de la communication. Le syndicat dénonce et fustige cette décision dans un communiqué rendu public.

« Cette mesure, du reste, jugée disproportionnée et inexplicable, est de nature à compromettre les emplois de centaines de pères et mères de famille en service dans l’entreprise », font savoir Élimane Diouf et ses camarades.

À cet effet, la CSA appelle tous les démocrates de ce pays, à la mise sur pied d’un Comité de lutte et de Soutien au Groupe Wal Fadjiri, compte tenu de sa dimension et place dans le paysage médiatique sénégalais.

Aussi, la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA) tient à manifester au Président et à l’ensemble des employés du Groupe Wal Fadjiri, sa solidarité et son engagement à lutter à leurs côtés, pour la restitution sans délai de la licence du Groupe afin de préserver les emplois et le droit à une information plurielle, telle que garanti par la Constitution du Sénégal.