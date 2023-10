Retrait des troupes françaises au Niger: Mise en place d'une Commission Mixte de Désengagement entre les responsables des FDS nigériennes et françaises

Une réunion de coordination s'est tenue aujourd'hui au Niger entre les responsables des FDS nigériennes et françaises sur le retrait des troupes françaises.



Une Commission Mixte de Désengagement a été mise en place par les deux parties. Ainsi, un désengagement coordonné est prévu avant le 1er janvier 2024.



Dans la même veine, les premiers mouvements débuteront d'ici la fin de la semaine avec la reprise du ravitaillement des emprises et le départ des premiers soldats et matériels du Niger vers la France. La réunion a permis de s'accorder sur la mise en place d'une cellule de coordination pour faciliter et coordonner les opérations de désengagement.



Le mot d'ordre commun est un retrait organisé, dans le respect mutuel et la coopération...