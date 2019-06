Reportage / Veille de Korité à Saint-Louis : Le marché bien approvisionné en Oignon et Pomme de terre...

En cette veille de célébration de la Korité, l'avenue du boulevard général De Gaulle est plongée dans une ambiance inhabituelle d'embouteillages. Au marché Tendjiguène également, l'ambiance reste la même. Les vendeurs de pomme de terre et d'oignon ont fini d'étaler leurs marchandises. Et les marchandages vont bon train. "Le marché d'oignon et de pomme de terre est bien approvisionné en ce moment. Et les prix varient entre 150 et 250 francs le kilogramme d'oignon. La pomme de terre varie entre 7.000 et 7.550 francs le sac", nous confie Mamadou Guèye, un des commerçants. Même si certains commerçants voient leurs chiffres d'affaires passer du simple au double, Mory Seck commerçant grossiste de son état ne s'y retrouve pas. Selon lui, le marché est très bien approvisionné mais les clients se font désirer. En attendant la Korité, l'avenue du boulevard du général De Gaulle demeure le lieu de convergence des marchands et commerçants...