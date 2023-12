Rencontre avec les acteurs socio-économiques de Pikine : Les nouveaux engagements du PM Amadou Bâ pour la banlieue

Le Premier ministre Amadou Bâ a effectué une visite dans le département de Pikine ce samedi. Au cours de ce déplacement, Amadou Bâ a rencontré les acteurs socio-économiques de la ville pour faire le point sur les nombreuses réalisations gouvernementales, mais également, pour élaborer un plan d’actions prioritaires.



Dans cette partie de la banlieue Dakaroise, le chef du gouvernement qui a été accueilli par les responsables politiques et administratifs, envisage une continuité d’actions avec déjà ce que le président Macky Sall a posé comme projets et réalisations. Cependant, le Premier ministre veut aller plus loin compte tenu des multiples revendications formulées par les acteurs socio-économiques. « Nous avons décidé de discuter avec tous les secteurs socio-économiques de Pikine. Ce travail que nous faisons peut être défini comme un conseil de développement. Votre mobilisation aujourd’hui, montre que vous êtes animés par l’esprit de faire développer cette localité », a déclaré devant l’assistance, le Premier ministre, Amadou Bâ. Concernant la réhabilitation et la construction des cités religieuses, le chef du gouvernement insiste sur les réalisations, mais veut se projeter : « Nous savons que le programme de réhabilitation et de construction des cités religieuses est une préoccupation du gouvernement du Sénégal. Le président Macky Sall l’a initiée pour tous les croyants. Pikine est bien servi dans son programme. Mais nous allons continuer ce programme dans la ville. Hier j’ai prié dans la grande mosquée de Pikine, et je peux vous dire que nous sommes heureux de constater que le travail a été bien fait » reconnaît-il.



Pour les Daara, le premier ministre rappelle qu’il y’a un programme bien précis. « Ici, à Pikine, il sera question de renforcer les acteurs qui évoluent dans ce secteur. Dans un programme qui lui est destiné, le gouvernement avait pris 6 milliards pour leur modernisation. Mais nous prévoyons de porter ce soutien aux Daara, à 10 milliards. Concernant le programme de modernisation des Daara, il faut identifier les « Serigne Daara », leur octroyer des subventions et les accompagner dans les enseignements ». Le modèle que nous avons vu à Coki, peut bien être adopté dans les autres Daara selon le Premier ministre Amadou Bâ. « Nous n’allons pas faire des réformes sur le papier et les ranger dans les tiroirs. Mais nous allons travailler de manière inclusive en impliquant tous les acteurs. Les « Ndeyou Daara » seront elles aussi, bien accompagnées dans ce programme », ajoute t-il.



À Pikine aussi, les infrastructures scolaires doivent être multipliées. Nous allons les augmenter si les sénégalais nous font confiance. « Nous avons un vaste programme qui fait que l’école pour le jeune, quel que soit son niveau d’études, pourra subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille », a rappelé le Premier ministre qui insiste sur l’apprentissage des métiers et la formation. D’autres infrastructures, notamment dans le cadre de la santé et de l’industrialisation, seront poursuivies à Pikine. Sans oublier l’assainissement et l’urbanisation, le Premier ministre s'est prononcé sur les difficultés que les quartiers flottants sont en train de subir. « La banlieue est la préoccupation. Assurez-vous que je serai à vos côtés pour qu’ensemble, nous relevions les défis », rassure le chef du gouvernement.