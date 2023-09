Rencontre Mahammed Boun Abdallah Dione-Aly Ngouille Ndiaye : Une alliance en gestation ?

Est-ce une rencontre qui annonce les couleurs d’une nouvelle alliance entre deux hommes politiques qui au-delà de leur compagnonnage politique au sein de l’Apr, demeurent des expérimentés ? L’ancien Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural et l’ancien Premier ministre se sont rencontrés ce 22 septembre une date qui est, par ailleurs, symbolique pour Mahammed Boun Abdallah Dione car, marquant son anniversaire. « Quel beau cadeau d’anniversaire pour moi en ce 22 septembre : ce moment d’échange autour du Sénégal avec mon frère, Aly Ngouille Ndiaye » ! S’est ainsi exprimé le candidat déclaré à la prochaine présidentielle.





Dans ce post fait par Mahammed Boun Abdallah Dione, il y a une photo dans laquelle il s’affiche avec le Maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye. Comme il l’explique également dans le post, « il a été question de discuter du Sénégal » ! Est-ce que les deux hommes ont évoqué de possibles alliances pour éventuellement se projeter vers la présidentielle de 2024 ? Il faut rappeler que l’ancien ministre de l’agriculture à l’annonce du choix du candidat de Benno Bokk Yakaar, a immédiatement démissionné du gouvernement. Cependant, l’homme de Linguère n’a toujours pas décliné ses ambitions pour le rendez-vous de 2024.





Mahammed Boun Abdallah Dione et Aly Ngouille Ndiaye en poignée de main (voir photo), sont-ils prêts à s’allier pour engager ensemble la présidentielle de février 2024 ? Mystère et boule de gomme même si, il faut le rappeler, que le Président Macky Sall (à qui les deux hommes vouent du respect) a récemment, parlé de discussions au sein de la mouvance, pour garder l’unité, gage d’une victoire en 2024.