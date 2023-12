Rémunération de la copie privée : les artistes lancent un cri de cœur pour l’application de la loi

Le comité de veille des artistes s'est réuni, ce mardi 26 décembre pour discuter des enjeux actuels et urgents de la rémunération de la copie privée pour les créateurs et artistes au Sénégal. L'objectif principal est l’application de la loi 2008-09 par les autorités. Car. ça fait 15 ans qu’ils courent derrière l’État du

Sénégal. Mais les autorités continuent de faire la sourde oreille.



Selon l’artiste comédien Mactar Diouf et Cie, "il est impératif de trouver une solution à l’épineux problème pour la mise en œuvre de la copie privée. D'où son interpellation faite au chef de l’Etat Macky Sall et à ses ministres pour l’application effective de la loi.

Abondant dans le même sens ,Daniel Gomes membre du comité de veille pour la rémunération de la copie privée exige du président de la République de prendre un arrêté spécifique afin de leur enlever « cette épine du pied qui est justement la non application de la rémunération pour la copie privée ».

Dans le cas contraire, il n’est pas exclu de mener d’autres actions (sit-in, marche…) pour obtenir gain de cause.



Dieynaba Agne