Remous à l’APR Podor : La Cojer joue aux sapeurs-pompiers

Le Coordinateur de la COJER du département de Podor, Moussa Sarr et ses camarades ont sorti une déclaration pour appeler les différents responsables à taire leurs querelles et faire cesser l’animosité de part et d’autre. Ils s’exprimaient lors du lancement de la campagne « chaque podorois, une carte » en perspective de la révision exceptionnelle des listes électorales.

« La Cojer est une entité autonome et indépendante et ne dépend de personne. Une structure reconnue par le parti et qui trouve son fondement dans les règles de l'Apr. Il ne doit pas exister d'animosité ou de coup bas. Le seul combat qui vaille c’est d’unir les forces » ont-ils d’abord annoncé.

Avant d’ajouter l'inviter à saboter la Cojer c’est peine perdue en réponse à une tentative de création d’une Cojer parallèle.

« Ils doivent comprendre que l’objectif final c’est la réélection du Président. La COJER de Podor se porte à merveille, elle est dynamique. En réalité, il y’a un groupe qui a voulu saboter la Cojer du département de Podor en complicité avec des responsables. Mais malheureusement pour eux, cela n’a pas prospéré. Nous estimons que ce groupe qui a réussi les législatives peut continuer à mener le combat. A un moment donné le parti était tombé dans une léthargie totale. Et nous avons estimé qu’il fallait apporter un changement. Et c’est ce qui a créé des mécontentements par ci et par là » a-t-il conclu.