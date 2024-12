Reconstruction des aéroports régionaux : Un scandale de 70 milliards éclabousse Transcon et son directeur

Un projet ambitieux entaché par des manœuvres frauduleuses. Le Projet de Reconstruction des Aéroports Régionaux du Sénégal (PRAS), confié à la société tchèque Transcon Electronic System, est aujourd’hui au centre d’un scandale financier retentissant. Selon une enquête exclusive de Libération, Ilza Mazanek, directeur général de Transcon, a été arrêté dans des circonstances rocambolesques.



Une tentative de fuite avortée



Ilza Mazanek, principal dirigeant de Transcon, a été appréhendé jeudi dernier alors qu’il tentait de fuir le Sénégal par voie terrestre. Cherchant à éviter l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), il s’était dirigé vers le poste frontalier de Diama, à la frontière avec la Mauritanie. Mais ce qu’il ignorait, c’est que les Enquêtes douanières, en collaboration étroite avec la police, avaient émis une opposition à sa sortie du territoire.



Cette arrestation fait suite à plusieurs jours d’investigation menée par les redoutables Enquêtes douanières. Mazanek avait été sommé de fournir des justificatifs relatifs aux activités de sa société, qui a géré des milliards dans le cadre du PRAS. Pourtant, au lieu de coopérer, il a choisi de fuir, renforçant ainsi les soupçons pesant sur lui et son entreprise.



Des transactions douteuses de 70 milliards



Comme le révèle Libération, les douaniers ont mis au jour des transactions suspectes évaluées à 70 milliards de FCFA dans les comptes de Transcon. Des mouvements financiers jugés « douteux » par les enquêteurs. Outre ces anomalies, l’entreprise est également accusée d’importations non déclarées et d’infractions au change. Les pénalités infligées par la Douane sénégalaise s’élèvent déjà à 20 milliards de FCFA, une somme colossale qui vient alourdir les charges pesant sur l’entreprise tchèque.



Un projet d’envergure terni par le scandale



Le PRAS, qui vise à moderniser les infrastructures aéroportuaires régionales du Sénégal, était perçu comme un levier stratégique pour dynamiser l’économie et désenclaver les régions. Mais ce scandale remet en question la transparence dans l’attribution et l’exécution des marchés publics.



La gestion opaque des fonds et les soupçons de détournements jettent une ombre sur la crédibilité de Transcon et sur le processus global de mise en œuvre de ce projet d’envergure.



Une affaire entre les mains du parquet financier



Suite à son arrestation, Ilza Mazanek a été ramené à Dakar où il a été présenté ce mardi devant le parquet financier. Il devra répondre des accusations d’importations sans déclaration et d’infractions au change, des charges qui pourraient conduire à des poursuites plus graves au fil des investigations.



Alors que l’affaire continue de faire grand bruit, l’opinion publique reste suspendue à l’évolution des enquêtes. Mais une chose est certaine : ce scandale est un coup dur pour les ambitions aéronautiques du Sénégal et pour la transparence dans la gestion des projets publics.