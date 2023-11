Recherche et Innovation / CEA : vers la mise en place des bureaux de transfert technologiques (BTT).

Dans sa volonté de mieux valoriser la recherche et d'accompagner les chercheurs, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a tenu ce lundi 13 Novembre, un atelier dans le cadre des préparatifs des processus de mise en place des bureaux de transfert technologique (BTT) au niveau des universités et institutions du Sénégal.



L'initiative de la mise en place de ces bureaux a été retenue à l’issue du 9ème atelier régional des Centres d’Excellence Africains tenue du 29 mai au 2 juin 2023 à Marrakech (Maroc). Selon professeur Salif Gaye, directeur de l'innovation de la valorisation de la propriété industrielle et transfert technologique du Mesri, “ces bureaux sont là pour accompagner les enseignants chercheurs et les chercheurs. Comme vous le savez on fait beaucoup de recherches et parmi ces recherches là, la valorisation des résultats des recherches parfois fait défaut.



Les recherches doivent aboutir au règlement des problèmes de la société à la création d'entreprise etc... Mais également, ces bureaux vont identifier les résultats de recherche qui peuvent être valorisés", a-t-il fait savoir, soulignant que c'est des professionnels qui seront dans les bureaux et vont identifier les résultats qui peuvent être capitalisés qui peuvent être transformés en plus-value pour un développement socio-économique du Sénégal.

La cérémonie a également noté la présence des représentants des quatres (4) centres d'excellence Africains (CEA) qui ont été créés par la Banque mondiale et par l'Association des universités africaines pour aider les universités à améliorer, la qualité de la recherche et de la formation au Sénégal. "Ce qui nous réunit aujourd'hui c'est un peu de pouvoir mettre en place des bureaux de transfert de technologie et de propriété intellectuelle sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche et de l'innovation, notamment avec son bureau dirigé par le professeur Salif Gaye pour un peu impacter de façon positive toutes les universités en les accompagnant pour mettre en place ces bureaux et mettre en place également la politique de propriété intellectuelle et de transfert de technologie", a expliqué le professeur Babacar Faye, directeur du centre d'excellence africain AGIR.