Recensement de la population : 5.1% d’étrangers vivant au Sénégal n’ont pas déclaré leur nationalité

L’agence nationale de la statistique et de la démographie au Sénégal (ANSD) a fait une révélation de taille. Dans son rapport 2024 concluant l’enquête sur la population sénégalaise et étrangère vivant au Sénégal, il a souligné un nombre important d’étrangers non identifiés.





Pis encore, les enquêteurs ont souligné la présence de personnes n’ayant pas déclaré leur nationalité et vivant au Sénégal, qui s’évaluent à 5,1%.







Sur les 18 126 390 individus résidents au Sénégal, 207 791 sont de nationalité étrangère soit 1,1 %. La population étrangère est composée de 115 734 hommes soit 57,7% contre 92 057 femmes soit 44,3%.