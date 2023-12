Rébellion contre la candidature de Amadou Bâ : « Je ne désespère pas que Mame Mbaye Niang revienne à de meilleurs sentiments »(El Hadj Hamidou Kassé)

L’Alliance pour la République (APR) ne vit pas pas présentement un long fleuve tranquille, compte tenu de certains désaccords nés du choix de Amadou Bâ comme porte-étendard de la coalition présidentielle. C'est le cas du ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang : « Je suis avec Macky Sall pas avec un autre. Je ne soutiens pas Amadou Ba et je l'assume car, je n'ai pas peur et je ne dis que la vérité ». Toutefois, l’ancien chef du pôle communication de la présidence de la République du Sénégal de 2012 à 2013, El Hadj Hamidou Kassé, pense que la position de Mame Mbaye Niang est passagère. « Le président Macky Sall ne s’est pas enfermé dans son bureau pour choisir Amadou Bâ. Il est possible et libre pour tout un chacun de faire des propositions, des remarques, avoir même un autre choix. Mais je ne désespère pas du fait que nous allons nous retrouver et faire face aux défis… », présage El Hadj Hamidou Kassé, lors de l’émission Grand Jury sur la Rfm.







Concernant le cas du ministre du tourisme, Hamidou Kassé attend qu’il revienne à de meilleurs sentiments et se mette dans la dynamique de toute la coalition Benno Bokk Yakaar. « Il nous faut nous engager dans cette voie de primauté de l’intérêt général pour conserver le pouvoir, intensifier les discussions sur les acquis, les consolider et nous inscrire dans l’accélération de notre développement… », indique l’ancien ministre.