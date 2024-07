Rapport de l'ANSD, Bac 2024, Sadio Mané au départ, Alioune Ndoye et les ambulants, enfin l'internationale...

Du lundi 08 au vendredi 12 juillet 2024, la sphère politique et sociale du Sénégal a fait l'objet de débats très animés, au même titre que les problématiques de l'espace international.



Dans le domaine de l'éducation, le premier tour du baccalauréat vient de s'achever. Le ministère de l'Éducation nationale nous montre des taux de réussite particulièrement élevés, dominés par les filles.



À côté de cela, à la date du mardi 09 juillet, l’Agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD) a officiellement publié un rapport du dernier recensement de la population en présence du ministre de l'Économie du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr. Cette nouvelle enquête révèle le nombre total de la population sénégalaise en 2023, et fait remarquer une légère diminution de la fécondité chez la femme, tout en faisant remarquer un pourcentage important de jeunes inactifs sur le sol sénégalais.



En politique, Ousmane Sonko s'exprime enfin sur sa déclaration de politique générale, en répondant à l’honorable député Guy Marius Sagna, qui l'avait auparavant interpellé sur ce sujet. Durant ce temps, le maire de la commune de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye ne se laisse pas décourager par des marchands ambulants luttant poings fermés contre son initiative de déguerpissement.



Et enfin, laisse-t-on entendre en Arabie Saoudite que le célèbre footballeur sénégalais de 32 ans, Sadio Mané, n'est plus le bienvenu dans le club d'Al-Ahly.