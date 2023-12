Ralliement politique (Matam): Abdou Karim Sall « pêche dans les eaux » de la République des Valeurs

Les tractations politiques souterraines s’opèrent dans région du Nord du Sénégal. Lors du meeting d’investiture d’Amadou Ba, tenu ce jeudi à Orkadiéré, un ralliement a été annoncé du côté de la majorité. Le directeur général de l’ARTP non moins responsable politique de Benno dans cette commune située dans le département de Kanel vient d’obtenir le soutien du désormais ex coordonnateur de la République des Valeurs à Ouro Sidy (Matam).



Il se nomme Sada Hamady Sonko. Ce responsable politique qui était sous la commande de Thierno Alassane Sall, de la République des Valeurs, a déclaré, lors du meeting organisé par l’ancien ministre de l’environnement, Abdou Karim Sall, avoir fait le bon choix. « J’ai fait un choix juste, raisonnable et patriotique. Il y a des moments dans un pays où il faut faire le bon choix. Et moi je soutiens cette candidature de Amadou Bâ. Par ce ralliement, je viens témoigner au directeur général de l’Artp, que nous allons main dans la main travailler pour donner la victoire à Amadou Bâ au soir du 25 février 2024 » annonce le nouveau militant qui donne rendez-vous le samedi prochain dans sa commune pour un meeting d’officialisation de son soutien au camp présidentiel.