RSE: 87 millions FCFA investis par l’entreprise britannique Innovo et son partenaire SF capital pour rénover 3 écoles à Kaolack.

Durant cette belle fête de l’excellence et du savoir les acteurs de l’éducation ont magnifié le geste d’Innovo Group et son partenaire Moustapha Sow. Ndeye Couna Faye, directrice de l’école Mouhammadou Mansour Ba souligne que « cette réhabilitation est venue à son heure d’autant plus que notre établissement construit depuis 1958 présentait de réels risques sécuritaires et sanitaires pour les enfants ».



Le CEM Serigne Bassirou Mbacké, l’école élémentaire Senghane Badiane et le lycée de Mboro ont aussi été réhabilités pour un coût de 87 millions FCFA. En outre plus de 2000 kits scolaires distribués aux élèves des départements de Kaolack et Mboro. Il s’agit entre autres de cahiers, de stylos, matériels didactiques qui permettront aux élèves de passer une année scolaire 2023-2024 dans de meilleures conditions.