Quand Me Moussa Bocar Thiam minimise certains candidats : "Diay sa guinarr bamou nekh leu.. beugg nekk président!"

Le profil de certains candidats à la présidentielle, initialement prévue le 25 février 2024 semble déranger le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, Me Moussa Bocar Thiam. Ce dernier qui approuve le report de la présidentielle, fustige la pléthore de candidats qui avaient retiré les fiches de parrainage. "Nous ne méritons pas d'avoir des candidats à l'élection présidentielle "yo khamné solen kholé khepp len", dixit Me Moussa Bocar Thiam, invité ce lundi matin sur la Radio Futurs Médias. "Nous sommes dans quel pays? Certains n'ont jamais géré une ASC, celle de ton quartier. Tu te lèves un beau jour pour être le président de la République. [Diay sa guinarr bamou nekh leu ] (ndlr: vendre tes poulets jusqu'à un moment et vouloir être président de la République'. "Être un ndongo daara et vouloir diriger ce pays", s'offusque le ministre de la Communication et des Télécommunications, Me Moussa Bocar Thiam sur les ondes de la Rfm.

Des propos qui ont outré certains sénégalais, qui l'ont dénoncé sur la toile...