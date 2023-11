Publication de rapports sur les fonds publics : Birahime Seck interpelle la Cour des Comptes

Tout est parti de la Une du quotidien 24 heures, numéro 1788 du samedi 08 avril 2023 dans laquelle le coordonnateur du Forum Civil section Sénégal a interpellé le premier président de la Cour des Comptes.

Birahime Seck invite Mamadou Faye à exécuter l'interpellation du G50 qui exige les rapports de 2018 à 2021.

Il s'est appesanti sur les milliards déversés lors des tournées du chef du gouvernement, Amadou Bâ des autres responsables lors de l'accueil du président dans leurs localités pour dépoussiérer cette demande publiée par le quotidien au mois d'avril dernier.

Et pourtant, le premier président avait annoncé qu'il voulait faire de la Cour des Comptes la plus performante et aussi la plus respectable d'Afrique.

Dans un post dans son compte X, Birahime Seck souligne que "si la Cour des comptes refuse de publier des rapports sur la gestion des fonds publics, des dirigeants d'organismes publics et parapublics peuvent alors tout se permettre, pour accueillir le Président de la République et de faire la UNE des journaux en toute impunité", regrette le coordonnateur du Forum Civil qui exige de Mamadou Faye, transparence et application de la loi dans l'exercice de transport du gouvernement sur les vérifications de la Cour des Comptes.