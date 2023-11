Protocole d’accord pour décongestionner le Port de Dakar : DP World se conforme, les compagnies traînent le pas…

Le directeur général du port autonome de Dakar a signé avec les acteurs portuaires notamment avec EMASE, le SACS, DP WORLD, le Collectif (Transporteurs, Transitaires et Commerçants), AGS et TOM SA, un protocole qui décrit le processus global d'enlèvement des conteneurs et scelle de la chaine logistique». L’application de ce protocole d’accord devrait prendre effet depuis hier, le jour de la signature. Mais l’application n’a pas été effective, selon le collectif regroupant les transitaires, commerçants et transporteurs. Ces derniers sont d’ailleurs confortés par la direction qui sort une note de mise en demeure du Syndicat des Armateurs en Conteneur du Sénégal (SACS).







« En dépit de ces efforts conjugués s'inscrivant dans une dynamique de maîtrise et de réduction de la congestion portuaire, il m'est revenu que certains de vos membres refusent d'appliquer les mesures issues du Protocole sus visé engageant le PAD, le SACS, DP World, le Collectif des transitaires, commerçants, transporteurs ainsi que AGS et TOM. Cette posture est de nature à remettre en cause tous les efforts jusque-là consentis et constitue une situation de rupture par rapport à l'objectif visé par le Protocole. Dans ces conditions le PAD se réserve le droit de prendre toutes les mesures qui s'imposent à l'effet d'assurer le fonctionnement normal du service public portuaire » note la direction générale qui demande en conséquence aux compagnies de reconsidérer leur position pour préserver l'esprit de collaboration qui prévaut jusqu'à ce jour.







Cheikh S. FALL