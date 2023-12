Projet des 100 logements : La SAFRU a procédé à la réception des travaux sur 12ha à Kebemer

La Société d’Aménagement foncier et de rénovation urbaine – SAFRU S.A sous la tutelle du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, a organisé ce lundi la cérémonie de réception des travaux d'aménagement du site de HLM -Kébémer. Ce projet est destiné à accueillir des logements sociaux dont les travaux entamés vont être réalisés sur une assiette de 12 hectares. À terme, le projet devra accueillir 318 logements construits par la SNHLM, ainsi que des équipements.











Sous la présidence du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow, cette réception de travaux de ces logements marque une étape significative dans l’engagement de la SAFRU S.A envers le bien-être communautaire et la promotion d'un logement abordable. Elle marquera également la réception de 25 logements produits par la SNHLM dans le cadre du projet, et le lancement d’une autre phase de construction de 75 logements.







L’apport ainsi estimé de l’Etat du Sénégal dans le cadre de ce projet, pour faciliter l’accès à la propriété, est d’environ 6,5 millions de FCFA par logement, matérialisé par la fourniture à travers la SAFRU des réseaux hors site et in situ primaires, secondaires et tertiaires, du mobilier urbain (éclairage public, poste électrique) ,ainsi que de l’Aménagement paysager.







Pour matérialiser l’accès équitable au foncier aménagé, pour une habitation à moindre coût apparait nettement comme la réponse de l’Etat du Sénégal dans le Plan Sénégal Emergent (PSE2) pour résorber le déficit en production de logements, le gouvernement a ainsi pris un engagement à travers la construction en masse d’unités d’habitation sociale sur les cinq prochaines années (’édification de 100 000 logements). A cet effet la SAFRU S.A, sous la houlette du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et conformément à sa mission d’aménager et d’équiper tous les programmes immobiliers de l’Etat et des collectivités territoriales, a entrepris l’aménagement du site de la SNHLM à Kébémer, contribuant au projet de construction de 100 000 logements. Les travaux d’aménagement sont aujourd’hui finalisés et ont été réceptionnés par le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow, ce lundi en présence de toutes les parties prenantes, des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des services techniques impliqués dans ce projet.







Conformément à la vision du Chef de l’État, Macky Sall, qui est de faire précéder toutes nouvelles constructions de logements par l’aménagement préalable et de niveau tertiaire du site, la Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU SA) a pris en charge l’habitabilité du site de la SNHLM en collaboration avec le maitre d’ouvrage délégué (AGETIP), les maitres d’œuvres (HYDROCONCEPT et EER), l’entreprise exécutrice de travaux SERTEM GROUP et les concessionnaires (SONES, SENELEC).







Le projet d'aménagement du site a été conçu avec la vision de la SAFRU qui est de créer un environnement inclusif et durable qui répond aux besoins fondamentaux de la communauté en matière de logement abordable. Les travaux ont été entrepris avec un souci particulier de respecter les normes d’urbanisme et de construction les plus élevées tout en favorisant un design moderne et fonctionnel.







Au total, cette nouvelle cité de la SN HLM destinée à recevoir à terme 318 logements et des équipements collectifs a bénéficié des aménagements VRD de niveau tertiaire pour un coût d’investissement global évalué à 1 912 679 127 FCFA comprenant les études, les travaux, la supervision et la maitrise d’ouvrage délégué. Dans ce cadre, la SAFRU a bénéficié d’un accompagnement financier de l’Etat du Sénégal à travers le Fonds de l’Habitat social (FHS) et la Banque islamique du Sénégal (BIS) et technique par la Direction générale de la Construction (DGCH) et de l’habitat qui assure le pilotage technique du projet gouvernemental de construction de 100000 logements.







La consistance des ouvrages réalisés a porté pour l’essentiel sur le terrassement et le nivellement des 12 hectares du site, la réalisation de 3,5 kilomètres de routes revêtues avec accessibilité directe vers la Route Nationale N2, l’aménagement de 18 895 m2 de rues en pavés, pour plus de 124 emplois directs générés, la pose de 9,90 Kilomètres de canalisations enterrées d’adduction en eau potable ,la pose de 6,85 Kilomètres de réseaux électriques enterrés Basse tension et Moyenne tension avec équipements d’un poste de transformation d’une puissance de 630 KVA.







En perspective, l’amélioration du cadre de vie et l’hygiène publique seront prises en compte avec une plantation d’arbres le long des voies de circulation et l’implantation de Points de Regroupements normalisés (PRN) pour la gestion des déchets solides. A terme, cette nouvelle cité en création est destinée à accueillir une population de près de 3000 habitants qui bénéficieront des commodités nécessaires à une vie saine dans un cadre décent loin des spectres des inondations et autres calamités naturelles.











Cheikh S. FALL