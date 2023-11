Projet de budget 2023-2024: Le ministère de la communication et de l’économie numérique table sur 42 717 096 906 FCFA

Le ministère de la communication, des télécoms et de L’économie numérique fait son passage devant la représentation nation après son collègue de l’environnement et du développement durable. Pour l'exercice 2024, le projet de budget du Ministère dirigé par Me Moussa Bocar Thiam s'élève à 42 717 096 906 FCFA. Un budget revu à la baisse car, l’année dernière, il s’élevait à de plus de 113 milliards de F CFA. C’est une différence de plus de 70 milliards par rapport au précédent budget.



Pour cette session, les Fonds destinés à ce ministère seront répartis par programmes prendront en charge les perspectives 2024. Il s'agit des actions concernant l'élaboration et la validation de la lettre de politique sectorielle de développement (LPSD), le renforcement du dispositif de suivi-évaluation, le renforcement de ressources humaines qualifiées, l'amélioration de l'intégration du genre dans les programmes du secteur, l'appui dans l'élaboration des documents, la formation, la mise en place d'un cadre de concertation et la mise en œuvre du plan de passation des marchés.



Les députés sont appelés à se prononcer, après le travail en commission technique, à débattre sur les orientations du ministère qui va défendre ce budget avant de passer au vote.



Cheikh S. FALL