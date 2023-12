Programme économique 23/24: Le FMI perfuse le Sénégal d’un montant d’environ 166 milliards de francs CFA

Le Conseil d’Administration du FMI réuni hier pour approuver à l’unanimité, le dossier du Sénégal en mettant à sa disposition un montant d’environ 166 milliards FCFA.







Une décision en marge des conclusions de la première revue des accords au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEC), de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la Facilité de résilience et de viabilité (FRD) pour le Sénégal, permettant au pays d'accéder à 210,36 millions de DTS (environ 279,31 millions d'USD).







Le conseil d’administration constate que les autorités mettent en œuvre les réformes structurelles convenues dans le cadre du programme, y compris les mesures visant à renforcer l'administration fiscale et la gestion des finances publiques, à améliorer la gouvernance et les cadres de lutte contre la corruption. Ainsi que les réformes convenues dans le cadre de la facilité pour la résilience durable et qui sont mises en œuvre régulièrement.







Cette approbation devra sanctionner positivement les résultats enregistrés par le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique économique et budgétaire et traduire la reconnaissance des réformes d’envergure entreprises en matière de transparence et de lutte contre le changement climatique.











