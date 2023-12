Programme 100.000 logements : Les Sénégalais du Burkina bénéficient de 4 ha à la Cité Hlm diaspora de Bambilor

Après l’étape de l’Afrique centrale, cap sur l’Afrique de l’Ouest, la dernière étape de la tournée. Le ministre de l’urbanisme et de l’hygiène publique a présenté le projet des 100.000 logements aux Sénégalais basés au Burkina Faso.

Le ministre conseiller, M. Harouna Dia, par ailleurs président de la communauté sénégalaise du Burkina Faso, s’est d’emblée exprimé au nom de ses compatriotes pour exposer leur unique préoccupation qui est de disposer de terrains et de logements. « Tout ce que nous voulons, ce sont des terrains et des logements. Nous espérons monsieur le ministre sortir d’ici avec une bonne nouvelle. Parce que les Sénégalais de l’extérieur sont fatigués, ils sont face à des promoteurs privés qui prennent leur argent sans leur donner des logements. Et nous pensons que vous pouvez mettre un terme à cela grâce à ce programme 100.000 logements du Président de la République », a fait part M. Harouna Dia.



En réponse à cette préoccupation de la communauté sénégalaise du Burkina portée par leur président, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, a indiqué qu’en effectuant cette mission, le Président de la République lui a donné comme instruction de ne s’engager que sur ce qui est possible. Aussi, d’apporter tout le soutien possible aux initiatives des sénégalais de la diaspora pour des solutions à leurs problèmes. Cela, plus particulièrement au Burkina Faso où il a été très soutenu bien avant son accession à la Présidence de la République.





En réponse, le ministre s’est engagé à trouver du foncier pour les sénégalais du Burkina, au même titre que ceux du Gabon, sur d’autres sites, étant donné qu’ils souhaitent juste disposer de terrains.





« Le ministre m’a demandé de m’engager ici. Et je peux donc vous dire que la Sn-Hlm va mettre à la disposition des Sénégalais du Burkina Faso une superficie de quatre hectares, à transformer en villas si vous voulez, sur le site de la cité Hlm Diaspora de Bambilor. Cette cité portera le nom de Hlm diaspora Burkina Faso. Pour les demandeurs de parcelles, nous avons un lot de 50 parcelles disponibles à mettre en vente et qui seront également signées dès la semaine prochaine sur le même site... », a précisé Mamadou Diagne Sy Mbengue.