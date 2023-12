Programme 100.000 logements / Abdoulaye Saydou Sow à la diaspora du Gabon : « L’objectif, c’est de vous écouter, de recueillir vos préoccupations et de voir, ensemble, comment les solutionner »

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique après l’étape du Congo Brazzaville, s’est rendu au Gabon où il a clôturé l’étape de l’Afrique Centrale. Abdoulaye Saydou Sow après Brazzaville et Pointe-Noire a présenté le programme des 100.000 logements aux compatriotes résidents de ce pays. « A l’instar de tous les projets et programmes phares du Chef de l’Etat, ce dit projet est devenu une réalité concrète. Et au nom de l’équité territoriale, il est en train d’être mis en œuvre partout sur le territoire national », a lancé Abdoulaye Saydou Sow.





« Dans tous les projets de développement immobilier, la diaspora est belle et bien prise en compte, avec au moins 20% de chaque assiette foncière qui lui est réservée. D’où notre présence ici aujourd’hui. L’objectif, c’est de vous écouter, de recueillir vos préoccupations et de voir, ensemble, comment les solutionner » fait-il savoir.





Selon lui, «après le foncier qu’il a mis gratuitement au nom du projet 100.000 logements, le Chef de l’Etat a créé la SAFRU, moteur d’aménagement, destinée à la réalisation des voiries et réseaux divers jusqu’au tertiaire, avec aujourd’hui à son actif, sur plusieurs sites à Bambilor, Notto Diobass, Kébémer, Kaolack, Fatick, un aménagement complet intégrant les aspects environnementaux et de lutte contre les inondations. Toujours dans sa volonté d’aider les sénégalais, même pour ceux au revenu irrégulier, d’accéder au logement, le Chef de l’Etat a mis en place le FHS destiné à garantir les acquéreurs et à leur accorder une bonification des taux d’intérêt, démocratisant ainsi l’accès au logement, en donnant la chance aux sénégalais au revenu irrégulier au même titre que leurs concitoyens au revenu régulier » note le ministre.





Il ajoute en ses termes pour rassurer les compatriotes que « soucieux aussi des lenteurs et autres procédures foncières et domaniales, le Président de la République a mis en place un Guichet unique du projet 100 mille logements pour une simplification des procédures et un traitement diligent des dossiers fonciers et domaniaux des acquéreurs. Et pour inciter les promoteurs locaux et autres développeurs étrangers tout comme les coopératives d’habitat, le Président de la République leur a permis dans le cadre du projet de bénéficier d’un régime fiscal et douanier dérogatoire incitatif », a-t-il expliqué.



Pour rappel dans cette tournée qui le mène ce jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso et vendredi à Abidjan en Côte d’Ivoire, Abdoulaye Saydou Sow est accompagné de son Directeur de cabinet, M. Abass Ndiaye, du Directeur général de la construction et de l'habitat, M. Amadou Thiam, du Directeur général de la SN-HLM, M. Mamadou Diagne Sy Mbengue, de l'Administrateur général du Fonds pour l'habitat social, M. Ousmane Wade, entre autres.