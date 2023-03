Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : BBY appelle le leader de Pastef à la responsabilité et fustige la diffusion d’images anciennes visant à manipuler l’opinion

Les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar ont tenu un point de presse ce jeudi pour donner leur point de vue sur l’affaire concernant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang sur l’affaire Prodac. Un procès qui en est à son troisième renvoi mais qui a aussi provoqué ce jeudi des heurts entre manifestants et forces de l’ordre.



Quand du côté de l’opposition on accuse Macky Sall et ceux qui le soutiennent, la coalition Benno Bokk Yakaar estime que c’est au contraire « l’opposition qui verse dans la manipulation en faisant croire que c’est un procès politique. »



En effet, Seydou Guèye, Fatoumata Niang Ba et Pape Mahawa Diop prenant successivement la parole au cours de ce point de presse, précisent que l’affaire qui concerne Mame Mbaye Niang et le leader de Pastef est simplement privée. « Cela concerne deux personnes. Cette opposition est dans la manipulation.



Il y a également des images que ces gens irresponsables sont en train de véhiculer pour leurrer les sénégalais et leur faire croire que le pays et à feu et à sang alors que ces images datent d’une autre époque politique », regrette Seydou Guèye avant de donner la parole à Fatoumata Ba Niang.



Cette dernière qui, dans le discours commun de la coalition présidentielle, rappelle que « la stratégie de cette opposition a lamentablement échoué face au professionnalisme des forces de défense et de sécurité ». À en croire le membre de Benno, la coalition présidentielle dénonce ces actes qui ont poussé à l’arrêt de plusieurs activités ce jeudi et note leur attachement pour la stabilité dans le pays.



Pape Mahawa Diouf, coordonnateur du pôle de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar qui abonde dans le même sillage, rappelle l’importance de la sauvegarde des acquis démocratiques et indique que tous ceux qui sont chargés de la sécurité des personnes et des biens, prendront leurs responsabilités. Benno Bokk Yakaar pour sa part, appelle à la retenue toutes les forces politiques et en premier, l’opposant Ousmane Sonko.