Prix Galien Afrique: le Chef de l’Etat, Macky Sall a reçu les lauréats et liste les efforts effectués dans la lutte contre les MNT

Recevant, ce 06 octobre, au palais présidentiel, la délégation du prix Galien Afrique dédié à la recherche et à l’innovation dans le domaine de la santé avec à sa tête Pr Awa Marie Coll Seck, Présidente du Comité scientifique du Forum Galien Afrique, le Chef de l’Etat, Macky Sall s’est réjoui que la troisième édition de la cérémonie de remise de la distinction coïncide avec le mois d’octobre choisi pour sensibiliser sur la maladie du cancer.



« Par une heureuse coïncidence, le Forum se tient cette année en pleine campagne de sensibilisation mondiale sur le cancer, en particulier celui du sein ; campagne communément dénommée Octobre rose. C’est dire que le thème de cette 6e édition du Forum est d’actualité, puisqu’il porte sur les Maladies Non Transmissibles (MNT), dont le cancer. Les MNT, comme on les désigne dans le jargon médical, augmentent partout, particulièrement dans les pays en développement, où elles continuent de poser un véritable problème de santé publique», a d’emblée fait savoir le président de la République.



Selon les données de l’OMS, ces pathologies causent 41 millions de décès chaque année, soit 74 % de l’ensemble des décès dans le monde. Et sur l’ensemble des décès imputables aux MNT, 77 % se produisent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. S’y ajoute que les MNT sont chroniques, et exigent de ce fait une prise en charge sur la durée, souvent ruineuse pour les patients et leurs familles, et coûteuse pour le système de santé public.



Pour le Chef de l’Etat, elles restent ainsi un défi majeur en Afrique, en dépit des avancées enregistrées, notamment en matière de Couverture maladie universelle et de relèvement du plateau médical et rassure sur les efforts dans la prise en charge au Sénégal.



« Au Sénégal, nous avons mis en place un Plan stratégique national de lutte contre les MNT dont l’objectif principal est de limiter le taux de morbidité et réduire le nombre de décès prématurés, par le renforcement de la prévention, grâce au dépistage et à la prise en charge précoces, mais également la lutte contre les facteurs de risque», a déclaré Macky Sall. En outre, il renseigne que des efforts ont permis d’améliorer, considérablement, la carte sanitaire avec la construction et l’équipement de nouvelles structures de santé, le relèvement du plateau médical et le renforcement des effectifs.



S’agissant du cancer en particulier, le Chef de l’Etat a mentionné la construction en cours du Centre national d’oncologie de Diamniadio et la gratuité du traitement des cancers féminins.



« L’installation de cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle et d’unités de dialyse dans plusieurs centres de santé procède de la même volonté de renforcer le dépistage et la prise en charge de proximité. Il reste que nos défis sont encore nombreux en Afrique, aussi en matière de prévention que de prise en charge des maladies non transmissibles. C’est pourquoi nous devons maintenir nos efforts d’investissement efficace dans les ressources humaines, les infrastructures et les équipements et produits médicaux et biotechnologiques, y compris les vaccins», a soutenu Macky Sall.



Pour en revenir au Prix Galien Afrique, partie intégrante du Forum Galien Afrique, le président de la République a rappelé que sa vocation est de stimuler l’excellence dans les domaines cruciaux de la recherche et de l’innovation au service du continent. Selon lui, la distinction reconnait et récompense des personnes physiques ou morales ayant mis au point des services et produits innovants dans les domaines biotechnologiques, pharmaceutiques et de la tradithérapie, pour faire avancer la médecine.



« Cette année, contrairement à l’année dernière, il est heureux que trois candidats aient été primés dans les quatre catégories prévues au palmarès du Prix», a relevé l’autorité.



Il s’agit du professeur Sylvain OUEDRAOGO du Burkina Faso, pour le meilleur produit de tradithérapie améliorant la prise en charge de la drépanocytose, du professeur Hill Adrian Vivian SINTON du Royaume Uni pour le meilleur produit biotechnologique, avec la mise au point d’un vaccin antipaludéen efficace et de l’entreprise kenyane Neopenda, représentée par Madame Sona SHAH, pour la meilleure technologie médicale, notamment un moniteur portable de signes vitaux fournissant en temps réel les données sur la situation du patient.



Le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations aux lauréats, y compris le Professeur Jean-Jacques MUYEMBE de l’Université de Kinshasa, récipiendaire du Prix spécial de l’année dernière, qui n’avait pas pu effectuer le déplacement. Il a toutefois salué les lauréats pour leurs efforts tendant aux innovations importantes qui contribuent à améliorer la condition humaine en renforçant la prévention et la prise en charge des MNT.



Macky Sall a terminé par remercier le comité d’organisation du Forum, la Présidente et les membres du comité scientifique et du Jury, pour le temps et les efforts consacrés à leurs tâches respectives ainsi que les partenaires pour le soutien précieux qu’ils continuent d’apporter au Forum et au Prix Galien Afrique.