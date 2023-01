Prise de position sur la candidature de Macky Sall en 2024 : Le groupe de réflexion de l'AFP désavoue le ministre Pape Sagna Mbaye

La sortie récente du ministre de la pêche et de l’économie maritime Pape Sagna Mbaye sur la candidature du Président Macky Sall en 2024 est loin d’être bien appréciée par le groupe de réflexion du parti Alliance des Forces et Progrès (AFP) de Moustapha Niasse. Le groupe qui réunit les militants et responsables progressistes rejette en touche la posture de leur camarade de parti Pape Sagna Mbaye. «Suite à la déclaration du Ministre Pape Sagna Mbaye, par ailleurs responsable de l’AFP dans la commune de Pikine, qui, en dehors de toute position officielle des instances du Parti, a affirmé sur un Plateau de télévision que le Président Macky Sall est le Candidat de l’AFP, le groupe de réflexion de l’AFP, qui est un Cadre d’échange et de réflexion constitué de militants et responsables progressistes de plus de 400 membres à travers tout le Sénégal, dans sa majorité, par son rapporteur du jour, par ailleurs Secrétaire Général de la Coordination Départementale de l’AFP de Birkilane, Mapenda Cissé, annonce que cette déclaration n’engage que son auteur. Le groupe de réflexion de l’AFP juge cette déclaration incontrôlée et de nature à heurter la dignité des militants et responsables progressistes pour ce que le Ministre Pape Sagna Mbaye est censé représenter dans le parti», a souligné le cadre dans un communiqué.



En outre, le cadre de réflexion précise que le parti n’a pas encore abordé la question de candidature au sein de ses instances. Par ailleurs, le cadre de réflexion de l’AFP invite le Président Moustapha Niasse à organiser de larges concertations sur le sujet. «En effet, selon M. Cissé, à ce jour, aucune instance du parti ne s’est réunie pour statuer sur la candidature de Macky Sall en 2024. Le Groupe de Réflexion analyse cette déclaration comme une manœuvre de certains responsables visant à maintenir le parti dans une position de ‘’Parti Souteneur’’ uniquement pour des intérêts crypto-personnels au moment où la majorité des militants et responsables de base souhaite un candidat au sein de l’AFP pour 2024. Il ajoute que cette position a déjà été retenue par les instances de l’AFP depuis 2017 et par la suite au cours de plusieurs réunions d’instances du Parti. Par conséquent, le Groupe de réflexion exhorte le Secrétaire Général National, le Président Moustapha NIASSE, à organiser de larges concertations démocratiques au sein du parti sur ce sujet déjà tranché pour éviter des positions divergentes qui ne feront qu’affaiblir le Parti», conclut le cadre de réflexion du parti...