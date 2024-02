Pretoria dépose une nouvelle requête devant la CIJ contre l'offensive israélienne à Rafah

L'Afrique du Sud a annoncé mardi avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance judiciaire de l'ONU afin qu'elle examine en urgence l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafah et s'oppose si nécessaire à "une nouvelle violation des droits".



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a récemment ordonné à son armée de préparer une offensive sur Rafah, dernier refuge pour 1,4 million de Palestiniens, selon l'ONU, soit plus de la moitié de la population totale de la bande de Gaza, la plupart ayant fui la guerre qui fait rage depuis quatre mois.



La pression internationale s'est depuis intensifiée pour un accord de trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.



Pretoria a déclaré avoir déposé un recours en urgence lundi auprès de la CIJ, qui siège à La Haye.



L'Afrique du Sud avait déjà saisi la Cour en accusant Israël de "génocide" à Gaza. Les juges, qui ne se sont pas avancés à ce stade sur la question de savoir si Israël commet effectivement ou non un génocide, l'ont toutefois enjoint de prévenir de tels actes.



Dans son nouveau recours, Pretoria, pointant "un développement important de la situation à Gaza qui requiert l'attention urgente de la Cour", s'est dite "gravement préoccupé" par les nouveaux "massacres, blessés et destructions à grande échelle" qu'entraînera l'offensive militaire d'Israël à Rafah.



Selon le gouvernement sud-africain, cela "constituerait une violation grave et irréparable de la Convention sur le génocide".



"L'Afrique du Sud a confiance dans le fait que ce sujet sera traité avec l'urgence nécessaire au vu du nombre quotidien de tués à Gaza", ajoute Pretoria.



Mardi soir, la CIJ a posté la requête sud-africaine sur son compte X, des responsables confirmant sa bonne réception.



La cour, créée après la Seconde Guerre mondiale pour régler les différends entre pays, n'est pas tenue de se saisir de l'affaire et il revient désormais à ses juges de trancher sur ce point.



Les arrêts de la Cour sont contraignants et ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais elle n'a aucun moyen de faire appliquer ses décisions.



La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent de commandos du Hamas infiltrés de la bande de Gaza dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils tués ce jour-là, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.



En représailles, le gouvernement israélien a juré d'anéantir le Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza. Plus de 28.000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre dans le territoire palestinien, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.



Selon Israël, 130 otages se trouvent encore à Gaza, dont 29 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre. Une trêve d'une semaine en novembre avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 Palestiniens détenus par Israël.