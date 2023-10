Présumé homosexuel brûlé à Kaolack: “les auteurs de cet acte ignoble doivent être poursuivis arrêtés, jugés et condamnés” (FJ)

Dans un communiqué rendu public, le Forum du justiciable s’indigne et condamne avec la dernière énergie “l’acte de barbarie perpétré sur le corps d’un présumé homosexuel exhumé, trainé et brûlé dans la rue à Léona Niasséne.”



Après avoir rappelé que la dignité humaine est sacrée et inviolable. le Forum du justiciable estime que “les auteurs de cet acte ignoble d’une gravité extrême doivent être poursuivis arrêtés, jugés et condamnés à la hauteur de leurs actes.”