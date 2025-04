Présidentielle au Gabon: le président Oligui élu avec 90,35% des voix (résultats provisoires officiels)

Le "président-candidat" Brice Clotaire Oligui Nguema, général putschiste tombeur de la dynastie Bongo, a obtenu 90,35% des voix à l'élection présidentielle organisée 19 mois après son coup d'Etat d'août 2023, selon les résultats provisoires annoncés dimanche au ministère de l'Intérieur.



Son principal adversaire, Alain-Claude Bilie By Nze, a obtenu 3,02% et les six autres candidats ne dépassent pas les 1% pour ce scrutin marquant le retour à un régime constitutionnel après la transition pilotée par les militaires. Le taux de participation s'élève à 70,4 %, selon les résultats provisoires.