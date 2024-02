Présidentielle-Candidats recalés: "Karim Wade doit faire partie de l'élection" (Souleymane Jules Diop)

Le délégué permanent du Sénégal à l'Unesco est d'avis que certains candidats recalés lors de la publication de la liste définitive du Conseil Constitutionnel devraient y figurer pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, finalement repoussée au 15 décembre 2024. Souleymane Jules Diop donne l'exemple de Karim Meissa Wade.



"Si l'on retourne sur la charte du pays, l'article 28 de la Constitution, Karim Wade doit faire partie de l'élection mais on lui oppose ce droit", a indiqué SJD sur les ondes de la Rfm. D'après lui, "une élection ou on ne met pas ceux qui doivent y figurer et qu'on laisse passer ceux qui ne doivent pas y être, cette élection viole déjà la constitution. On a violé le principe d'égalité des citoyens. Moi personnellement, tout ce qui m'est arrivé de mal dans ma vie, vient de Karim mais, quand il s'agit de dire la vérité, il faut la dire", estime Souleymane Jules Diop, un des plus féroces pourfendeurs de Karim Wade.



"L'article 28 stipule que le jour du scrutin, vous devez être de nationalité exclusivement sénégalaise. Cela n'est valable que le jour du scrutin. Et au moment où le Conseil Constitutionnel statue sur le cas Karim, Karim Wade était un citoyen exclusivement sénégalais", affirme Souleymane Jules Diop, invité de Babacar Fall sur la Rfm.