Présidentielle 2024 : l’ex procureur Alioune Ndao déclare sa candidature, vilipende Macky Sall et invite le peuple à ‘’jeter dehors’’ son régime.

Le secrétaire général du Parti pour la justice, la démocratie et le développement (PJ2D) ‘’And Doxal Deug’’, Alioune Ndao, compte bien participer à la présidentielle du 25 février 2024. Lors de sa déclaration de candidature effectuée durant le week-end, il a renseigné que sa formation politique a retiré ses fiches de parrainage délivrées par la Direction Générale des Élections (Dge).

L’ancien procureur de la Crei a profité de sa sortie pour dénoncer la gestion jugée ‘’maivaise’’ du régime de Macky Sall. « Les onze dernières années de la gestion de Macky Sall ont été marquées par le plus grand recul de la démocratie sénégalaise. Le Sénégal avant Macky Sall était considéré comme la vitrine de la démocratie en Afrique. À cela s'ajoute une justice dépendante du pouvoir exécutif qui l'instrumentalise à sa guise, le nombre élevé de détenus politiques, I'interdiction systématique des manifestations politiques sur toute l'étendue du territoire national, la dissolution de Pastef, etc... », a-t-il dit.

Pour le candidat à la candidature pour la présidentielle, l’échec de Macky Sall n’est plus à démontrer.

« Avec lui, c'est la pauvreté qui n'a jamais atteint un niveau aussi élevé, une santé qui est malade, un système éducatif inefficace, une politique de l'emploi des jeunes qui a gravement échoué, avec la meilleure preuve, l'émigration irrégulière. Avec ce régime, la corruption, la concussion et l'enrichissement illicite n'ont jamais connu un niveau aussi élevé. Le dernier constat est que, malgré le fait qu'il a déclaré avoir renoncé à une 3e candidature, Macky Sall a la volonté d'assurer une continuité de son régime en imposant au peuple sénégalais un dauphin, en la personne d'Amadou Ba. Ce que je demande aux Sénégalais est que s'ils aspirent à un réel changement dans ce pays, c'est ce régime dans son ensemble qu'il faudra jeter dehors en février 2024. Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et le peuple sénégalais va continuer à souffrir », a expliqué le magistrat.

Alioune Ndao ambitionne dans le programme qu’il entend proposer aux sénégalais, de réorienter le système éducatif, de lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite et le détournement de deniers publics, de faire une agriculture moderne, une politique environnementale conséquente, d’envisager la monnaie unique avec la promesse de sortir le Sénégal du franc CFA.