Présidentielle 2024 : Thierno Alassane a clôturé sa tournée européenne à Paris

Après deux semaines de tournées à Lyon, Bruxelles, Barcelone, Cervera, Lérida, Girona, Châtenay-Malabry et à Etampes, le president du parti République des Valeurs / RV-Rewum Gor est accueilli au centre socio-culturel Louise Michel d’Asnieres-sur-Seine. Le candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024 est allé à la rencontre d’une foule venue des 4 coins de la région parisienne avec des points de son programme.



L’occasion pour Thierno Alassane Sall de décliner les axes programmatiques pour le Sénégal en 2024. Devant la diaspora, le candidat déclaré à la présidentielle assure doter le Sénégal d’un plateau de santé relevé qui permettrait de prendre en charge tous les patients dont ceux qui partaient se soigner en Europe ou dans les pays du Maghreb.



Il a évoqué son souhait de faire du Sénégal l’université de l’Afrique en connectant les réalités du continent à notre formation universitaire. Mais également, « de faire du Sénégal la PME de l’Afrique en privilégiant l’industrialisation en matière de transformation agroalimentaire et dans le domaine de l’artisanat. » « Chaque étape de cette tournée a renforcé ma compréhension des défis de notre diaspora et de leurs attentes. À Lérida, Barcelone, Girona, nous avons partagé des moments forts, discuté de coopération internationale, et envisagé des solutions pratiques avec les autorités locales », a indiqué l’ancien ministre qui veut briguer le prochain mandat présidentiel.





D’après Thierno Alassane Sall, les sénégalais en Europe lui ont fait part de leurs préoccupations, des démarches administratives aux défis de la migration. « Leur vision et patriotisme alimentent mon engagement pour un Sénégal de progrès et de solidarité », a-t-il ajouté en cette fin de tournée européenne.