Présidentielle 2024: La secrétaire générale de la Francophonie exprime sa préoccupation et appelle au respect des dispositions constitutionnelles

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo a exprimé sa préoccupation relative à la situation actuelle au Sénégal, provoquée par le report sine die de l’élection présidentielle.

" Je déplore les violences et invite tous les acteurs à la retenue, à la concertation et en tant que de besoin le recours par les voies légales. Seule l’unité des forces politiques en réponse aux enjeux actuels garantira aux citoyens sénégalais la stabilité et la sécurité!", a-t-elle déclaré.

Elle a appelé " les autorités nationales à respecter les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne le calendrier électoral".

Dans son communiqué, l’Organisation internationale de la Francophonie dit être disposée à apporter " son concours aux parties prenantes pour contribuer à la préparation et à la tenue d’élections inclusives, transparentes et crédibles".