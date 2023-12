Présidentielle 2024: La coalition BBY installe son directoire de campagne ce samedi

La coalition de la grande majorité présidentielle ne met pas pédale douce en direction de l’échéance électorale du 25 février 2024.



Le Président Macky Sall et toute sa coalition Benno Bokk Yakaar vont procéder à l'installation du directoire de campagne de son candidat Amadou Ba ce samedi 30 décembre 2023 à 10h30 au siège de l'APR sis à Mermoz.



Cette équipe va se charger d’organiser et de conduire la campagne électorale et de mobiliser les moyens nécessaires en faveur du candidat ou de la position défendue afin d'obtenir le résultat attendu par toute la coalition au soir du 25 février 2024.