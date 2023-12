Présidentielle 2024 : Habib Sy a déposé ses 30 millions de francs CFA à la CDC

Le président du parti de l’Espoir et de la Modernité/Yaakaaru Rewmi vient de déposer sa caution à la Caisse de dépôts et consignations (CDC) pour l’élection présidentielle. Habib SY, ancien président de la conférence des leaders de Yewwi (mais toujours membre de la coalition) a été représenté par son mandataire qui a reçu sa quittance confirmant le dépôt des 30 millions de francs CFA.Pour précision, l’ancien ministre sous le régime de Wade avait, lors d’une émission sur la Rfm, indiqué que « sa candidature est liée à celle de Ousmane Sonko et qu’il serait prêt à se retirer au cas où le leader de l’ex-Pastef récupérait ses fiches de parrainage... »