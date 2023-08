Préparatifs du Grand Magal de Touba: Les assurances des services de l’Etat

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a réuni ce mardi le Comité d’organisation du Grand Magal de Touba de l’année 2023. Une délégation a été conduite par le porte-parole du Khalife Général de Mouride Serigne Bassirou Abdou Khadr pour assister à ce comité régional de développement (CRD) qui suit celui de Diourbel. Le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome au cours de cette réunion, a donné la parole à tous les services de l’Etat pour détailler le résumé du gouverneur de Diourbel sur les six points d’intervention pour assurer un bon déroulement du Magal.







La Sonaged rassure le comité d’organisation que la plupart de ses engagements sont fait. Pour l’eau et l’assainissement : Ofor avec les équipes à Touba ont fait le travail d’ensemble. Les 37 forages sont bien prises en charge… en collaboration avec « Mahou Rahmati », « Touba Ça Kanam »…







Pour la sécurité notamment avec la gendarmerie nationale, le Général Moussa Fall a dépêché son représentant qui rassure pour une opération de sécurisation ( aéroport et toutes les autres zones…), sécurisation à l’hôpital près de Darou Mouhty. Le représentant de la gendarmerie informe que 5 jours avant le Magal, les équipes seront sur place pour débuter le travail de sécurisation. Aussi, 50 motocyclistes, 3 avions (ULM), des barrières ( 1000 pour le comité d’organisation), sont prévus. Un plan de circulation est aussi prévu. Toutes les dispositions ont été déjà prises pour sécuriser le Magal. D’ailleurs, 2500 gendarmes seront déployés à Touba.







L’approvisionnement est aussi un détail important dans le déroulement du Magal de Touba. Le représentant du ministère du commerce annonce que le marché est bien approvisionné à part le prix de l’oignon qui est un peu revu à la hausse. Une quantité de 40000 tonnes est cependant, attendue d’ici la semaine prochaine. Ce qui pourrait alléger les prix. Le gaz butane et le carburant, de même que le contrôle de la qualité seront aussi renforcé avec un travail sur le terrain pour le respect des prix.







Serigne Cheikh Abdou Lahad Ka, le maire de Touba, s’est félicité de la sécurité et affirme qu’il y a une bonne collaboration avec la gendarmerie et la police. Il énumère par ailleurs les efforts consentis pour les préparatifs du Magal.







Pour les télécommunications, 28 nouvelles antennes ont été programmées pour renforcer le réseau à Touba. Sur la 4G, 54 antennes sont aussi renforcées. Le cœur du réseau a subi aussi des extensions pour accueillir plus de 1 million de clients supplémentaires. Des travaux pour sécuriser l’Internet mobile sont aussi faits avec un réseau Orange Money et la fibre optique de même que les lignes spécialisées. Le wifi gratuit : 54 points d’accès sont programmés avec un accompagnement du comité d’organisation et des journalistes.







Après le réseau Orange, ceux de Free et Expresso ont donné également des gages pour un bon déroulement de ce grand événement.