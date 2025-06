Préparatifs Tabaski à Kolda : Disponibilité des moutons, mais intouchables et l'argent fait défaut...

Il y a des moutons à gogo dans les deux marchés à foirail, mais ils restent intouchables. Ainsi, les prix varient entre 100.000 et 400.000 FCFA. Dans cette mêlée, les gorgorlous murmurent, chuchotent parfois sifflent seuls à la découverte des prix des moutons. D'ailleurs, les moutons de 100.000 F sont tellement petits en plus de la situation économique compliquée actuelle.

Par ailleurs, il faut rappeler que la plupart des moutons viennent de la sous région voire du Mali et de la Mauritanie rendant du coup le prix élevé à cause du transport et de l'aliment de bétail.

Sidy D., un berger venu de la région de Kayes au Mali, estime : " je viens depuis 7 ans ici, mais j'ai constaté que cette année, l'argent fait un peu défaut. On voit les clients qui passent le temps à marchander sans acheter. Moi, j'ai des moutons de 125.000 et 250.000 F, mais je crains d'avoir des invendus."

Les moutons sont aussi chers que les chèvres. À défaut d'un mouton certains pris au dépourvu, se rabattent sur les chèvres à cause de leur coût élevé. Fily B. rencontré au foirail de Bouna Kane se dit " très surpris des prix malgré l'abondance des caprins"

"Je suis complètement perdu avec ces prix exorbitants. Ainsi, je me rends compte que ma bourse n'est pas à la hauteur des béliers. D'ailleurs, je n'ai que 80.000 F et même les plus petits ne valent pas ce prix là. C'est pourquoi, je risque de renoncer à l'achat du bélier, même si je vais continuer à en chercher..."

Avec le manque d'argent, beaucoup de pères de famille risquent de rentrer bredouilles à la maison à cause de la cherté des béliers ou attendre la veille pour revenir en chercher.