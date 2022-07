Premiers résultats à Kolda : les centres de vote du CEM 1 et CEM 2 remportés par Yewwi Askan Wi... Abdoulaye Bibi Baldé battu dans son bureau...

Pour les premiers résultats de ces législatives à Kolda, tous les bureaux de vote des centres CEM 1 et 2 ont été remportés par " Yewwi Askan Wi." Abdoulaye Bibi Baldé, le DG de la Poste a été battu dans son bureau ( 01) où il a obtenu 86 voix contre 112 voix pour Yewwi.

Et on nous signale que beaucoup de bureaux de vote ont été gagnés par Yewwi dans la région d'après les premiers résultats provisoires. Cependant, les autres coalitions comme Natangué Askan Wi, AAR Sénégal et Bunt-Bi ferment la marche avec généralement zéro voix. Nous y reviendrons...