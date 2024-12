Poutine promet encore plus de "destructions" à l'Ukraine après une attaque en Russie samedi

Le président russe Vladimir Poutine a promis dimanche encore plus de "destructions" à l'Ukraine après une attaque de drones la veille, que Moscou attribue à Kiev, contre des immeubles d'une ville du centre de la Russie.



"Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu'en soit l'ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays et regrettera ce qu'il a essayé de faire dans notre pays", a-t-il déclaré en commentant la frappe de samedi contre la ville russe de Kazan, à environ 1.000 kilomètres de la frontière ukrainienne. Celle-ci a visé des immeubles résidentiels sans faire de victimes, selon les autorités locales.