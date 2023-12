Pour une maudique somme de 35 000 F, N. Fall poignarde son ami et écope un an de prison ferme

Un an de prison ferme ! C'est la peine infligée à la dame N. Fall comparant ce mardi 20 décembre 2023 devant le prétoire de la Chambre criminelle de Dakar pour tentative de meurtre au préjudice de S. Ndiaye.











Les faits remontent à 2021. La partie civile avait déposé plainte contre l'accusée N. Fall qui lui avait planté un couteau dans le ventre lors d'une dispute. En effet, après le retour de son voyage pendant la période de la pandémie du Covid-19, le victime S. Ndiaye avait remis plusieurs paires de chaussures à son acolyte d'une valeur de 35 000. Ainsi, celle-ci lui avait remis une avance de 10 000 francs Cfa et promettait de verser un acompte de 25 000 francs CFA sous peu. Le délai dépassé, l'accusée N. Fall n'a pas honoré ses engagements. Et sur ce, la partie civile lui a rendu visite pour récupérer son argent sans succès. Une dispute farouche éclate entre les deux amis et une bagarre s'en est suivi. Prenant le dessus sur son adversaire, la dame N. Fall lui a planté un couteau dans ventre. N'eût était l'intervention des voisins qui ont entendu les cris, la plaignante allait y rester.







Lors de son interrogatoire, la prévenue a reconnu les faits qui lui sont reprochés alléguant avoir été bloquée par la pandémie du Covid-19. Vu la constance des faits, le parquet a requis un an de prison ferme avant de solliciter la disqualification des faits en coups et blessures volontaires.







Au finish, elle a été reconnue coupable et condamnée à un an de prison ferme, renseigne L'observateur.