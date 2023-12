Pouponnière Keur Yeurmandé : Un enfant vendu à 8 millions

Le journal Libération a livré le contenu du rapport d’enquête des éléments de la brigade de protection des mineurs. Dans sa parution de ce mercredi 27 décembre 2023, le journal révèle qu’un des enfants a été vendu à 8 millions de FCFA.



A l'analyse, il s'avère selon les policiers que Ndella Madior Diouf ciblait des femmes enceintes, en état de détresse ou vulnérable, qu'elle acheminait à la pouponnière.



Ensuite, ces dernières accouchaient sur place avant d'abandonner leurs bébés auprès d'elle. Par la suite, elle procédait au trafic de ces êtres en les offrant à d'autres personnes, moyennant une compensation financière.



C'est dans ce cadre qu'une perquisition a été réalisée à la pouponnière. Sur place, il a été noté que tous les actes de décès des enfants étaient établis par sa structure de santé dénommée Sos Santé ». Ces documents médicaux étaient signés par Ndella Madior Diouf qui s'y était prévalu de la qualité de médecin. Sur la base de ces certificats de décès qu'elle établissait, les officiers d'état civil lui délivraient des permis d'inhumer. En l'état, le décompte actuel fait état de six décès d'enfants à la pouponnière depuis le mois d'octobre 2023.



Outre ces documents, il a été trouvé sur les lieux des carnets de santé, des fiches médicales, un registre d'enregistrement, un lot de médicaments etc.



Compte tenu de ses nouveaux éléments, il a été aussi retenu contre Ndella Madior Diouf l'infraction de faux et usage de faux.