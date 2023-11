Port de Dakar : La direction lance un appel à candidature pour 14 sénégalais

À l'issue de l'entretien, les candidats retenus suivront un stage d'imprégnation de 2 mois avant d'être déclarés définitivement admis. Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé à la Direction du Capital Humain du Port Autonome de Dakar, au plus tard 03 novembre 2023 à 16H30. À l'issue de l'entretien, les candidats retenus suivront un stage d'imprégnation de 2 mois avant d'être déclarés définitivement admis. Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli fermé à la Direction du Capital Humain du Port Autonome de Dakar, au plus tard 03 novembre 2023 à 16H30.

Dans le cadre de la politique d'emploi, le Port Autonome de Dakar organise des tests de sélection en vue de recruter 14 sénégalais à l'emploi de Maîtres de Port avec comme mision d'assurer la surveilance générale, la sécurité, la police du port et d'assister les Oficiers de port et les Oficiers de port adjoint.Les sénégalais âgés de 45 ans au plus et aptes physiquement parmi les officiers mariniers des spécialités, titulaires du Brevet Supérieur de manœuvrier (BSM) et réunissant 5 ans de service effectif en mer sont les bienvenus.Les inscrits maritimes titulaires des brevets de Capitaine Côtier, Capitaine de pêche et Chef de Quart Pont et justifiant « ès qualité » depuis l'obtention de ce brevet, de 3 ans au moins d'embarquement sur les navires armés au long cours, au cabotage international, à la grande pêche ou à la pêche au large, peuvent aussi candidater. Pareillement, les agents du Port Autonome de Dakar titulaires des Brevets de patron au bornage, justifiant d’une expérience jugée suffisante ainsi que les titulaires de diplôme de Maître de port.Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité, une photocopie légalisée des diplômes et Brevets, un certificat de visite et de contre visite, un certificat de bonne vie et mœurs, un relevé de navigation ou photocopie légalisée du livret pour les navigants.La direction du capital humain du Port Autonome de Dakar informe qu’après l’examen des dossiers, les candidats présélectionnés seront convoqués pour subir les tests de sélection organisés au Port Autonome de Dakar sous forme d'épreuves écrites d'une durée de 4 heures et qui porteront sur la navigation et la théorie du navire, le rapport de mer, l'exploitation du navire, la réglementation maritime. Les candidats déclarés admissibles aux épreuves sus mentionnées seront convoqués pour un entretien oral.