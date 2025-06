Politique monétaire : La BCEAO abaisse son taux directeur à 3,25% à partir du 16 juin

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a tenu sa réunion ordinaire ce mercredi. Il a décidé de baisser de 25 points de base les taux directeurs de la Banque Centrale, une mesure qui prendra effet à compter du 16 juin 2025.



Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a précisé que le principal taux directeur, auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques, passera ainsi de 3,50% à 3,25%. Parallèlement, le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal diminuera de 5,50% à 5,25%.



Le coefficient des réserves obligatoires applicable aux banques demeure, quant à lui, inchangé à 3,0%. Cette baisse des taux directeurs devrait favoriser un assouplissement des conditions de financement de l’activité économique au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).



Cette décision du Comité résulte d'une analyse approfondie de l'évolution des prix, de l'activité économique et de la situation extérieure de l'UEMOA, ainsi que des risques à moyen terme.



Le Comité a également informé que le solde global des échanges extérieurs s'est redressé au cours de la période récente. Cette amélioration est attribuée à la hausse des prix des produits exportés, à l'accroissement des ventes d'hydrocarbures à l'étranger et à la mobilisation de financements extérieurs par les États membres.



Dans les prochains mois, le Comité de Politique Monétaire accordera une vigilance particulière aux risques susceptibles d’entraîner des hausses des prix. Ces risques incluent notamment les conséquences du changement climatique, l’évolution de la situation sécuritaire au plan régional et les tensions commerciales internationales.