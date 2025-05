Politique : l’AFP annonce sa participation au dialogue national du 28 mai 2025, mais...

Dans un communiqué rendu public, la Direction collégiale de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a annoncé s'être réunie le jeudi 15 mai 2025, « sous la présidence du Secrétaire général, l’honorable député-maire Mbaye Dione, autour de l’ordre du jour suivant : Évaluation du 3e Congrès ordinaire du Parti tenu le 26 avril 2025 ; situation nationale et perspectives ».



Concernant le premier point...



« La Direction collégiale a procédé à l’évaluation du 3e Congrès ordinaire qui a connu un succès éclatant, aux plans de la mobilisation, de l’organisation et des objectifs assignés. La Direction collégiale a adressé ses vifs remerciements au président Moustapha Niasse et ses chaleureuses félicitations au Secrétaire général, Monsieur Mbaye Dione, ainsi qu’à tous les camarades qui ont contribué avec brio à l’établissement d’un jalon aussi important dans l’histoire de l'AFP. Cette nouvelle équipe est déterminée à travailler, dans l’unité et la cohésion, pour relever les défis liés aux enjeux singuliers générés par les nouvelles données en présence. Le Congrès a été un moment fort, marqué par le retrait du président Moustapha Niasse de l’Exécutif du Parti. Les témoignages à l’endroit du président Niasse ont été l’occasion de magnifier son magistère à la tête du Parti, mais aussi de souligner plus de cinquante années consacrées à son pays », a-t-on lu dans ledit communiqué.



« Le second point portant sur l’actualité nationale est dominé par le débat sur les arrestations tous azimuts qui portent l’empreinte d’une justice à bien des égards sélective. Si la reddition des comptes est une obligation, il faut souligner que ce règne inacceptable de l’arbitraire a comme toile de fond la dégradation de l’économie nationale et les licenciements abusifs dans beaucoup de secteurs. Ce climat morose déteint sur l’activité économique et la préparation de la fête de la Tabaski. Dans ce contexte, l’appel au dialogue du président de la République a été examiné avec attention, à la lumière des termes de référence et des déclarations du Coordonnateur. L’Alliance des Forces de Progrès a décidé, après un débat profond, de participer au Dialogue du 28 mai 2025, sous réserve que celui-ci soit inclusif et que les termes de référence puissent être amendés », a-t-on précisé.



Ainsi, la direction collégiale de l'AFP, en termes de perspectives, a indiqué que « le reprofilage du Parti se dessine avec des tournées de délégations sous la direction du Secrétaire général, l’honorable député Mbaye Dione. Aussi, seront envisagés des ateliers de réflexion en vue d’une redynamisation des activités de l’École de Formation du Parti. Il convient ainsi de placer la formation des militants au centre des préoccupations du Parti. C’est à ce prix que l’AFP pourra continuer de peser sur l’échiquier politique national et gérer les prochaines échéances électorales ».