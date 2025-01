Polémique sur les 1000 emplois au Qatar, absence de souveraineté : Les précisions du ministre Abass Fall sur son dernier déplacement

Récemment en visite au Qatar, le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, a décroché 1000 opportunités d’emploi pour des Sénégalais, répartis dans plusieurs secteurs tels que la technologie, les sciences, la médecine, la logistique, entre autres. La plateforme dédiée, logée au ministère de l'Emploi et principalement à la Direction de l’Emploi, sera mise en place pour collecter les CV des candidats avant que les bénéficiaires soient ensuite intégrés à la plateforme.







Mais une vive polémique s’en est suivie poussant le ministre qui entend lever tout équivoque, à apporter des précisions. Lors d’une émission à la Radio Sénégal Internationale (RSI) ce dimanche, le ministre Abass Fall rappelle que « c’est un accord qui a été ratifié par l’assemblée nationale depuis 2013 entre le Qatar et le gouvernement du Sénégal. C’était à l’époque où Mankeur Ndiaye était ministre des affaires étrangères. Ayant besoin de main-d’œuvre, le Qatar pourrait, à travers cette convention disposer d’un partenariat qui permettrait aux deux pays de bénéficier mutuellement de main-d’œuvre. Mais il faut signaler que cette convention dormait dans les tiroirs. Et quand nous sommes arrivés, nous avons été relancés par le gouvernement qatari . Ainsi, sur autorisation du premier ministre, nous avons fait ce déplacement », rappelle le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions. Ce dernier d’ajouter même, à l’endroit de ceux qui ont évoqué la question de la souveraineté pour ce qui est des frais de voyage, que « c’est le gouvernement du Qatar qui voulait mettre la main à la poche. Mais le Sénégal a refusé mettant en avant sa politique de souveraineté prônée depuis l’opposition jusqu’au pouvoir ».